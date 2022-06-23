مصدر سياسي:الحلبوسي سيتنازل عن الحقائب الوزارية مقابل البقاء في كرسيه

مصدر سياسي:الحلبوسي سيتنازل عن الحقائب الوزارية مقابل البقاء في كرسيه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تفاصيل جلسة تحالف السيادة التي عقدت مساء امس الاربعاء، مبينا ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعهد بتسليم جميع الوزارات المخصصة للمكون السني لصالح خميس الخنجر مقابل الابقاء على كرسيه.وأفاد المصدر ، ان “الخنجر والحلبوسي عقدا اجتماعا منفردا قبل الجلوس في قاعة السيادة لبحث تطبيق اتفاقيات سابقة”.واضاف ان “الطرفين اتفاقا على دخول الجلسة الخاصة بتنصيب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية وسيتم تشكيل وفد مفاوض بعد جلسة البرلمان بشكل مباشر للشروع في المباحثات مع الاطار التنسيقي بمفرده دون حليفه الإطار”.وتابع ان “الاجتماع انتهى بتعهد الحلبوسي بدعم استلام الخنجر كل حصة السيادة من الوزارات كون الأول استنفذ نقاطه الانتخابية في الحصول على الرئاسة”.وأشار المصدر الى ان “تحالف السيادة سيطالب رسميا بوزارات المالية والدفاع والتجارة والصحة والثقافة والشباب والرياضة بالإضافة الى التربية”، مبينا ان “الخنجر طالب باستبدال ثلاثة محافظين بشكل عاجل وتسليمها الى تحالفه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *