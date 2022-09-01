مصدر سياسي:الحلبوسي سيتوجه إلى أنقرة لإبعاد إزاحته عن المنصب

مصدر سياسي:الحلبوسي سيتوجه إلى أنقرة لإبعاد إزاحته عن المنصب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تفاصيل اجتماعات القيادات السنية في محافظتي الانبار ونينوى للاعداد لاطلاق مشروع سياسي جديد يتم من خلاله اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، مبينا ان الحلبوسي تحرك خلال اليومين الماضيين نحو تركيا والاردن لمنع اقالته.وقال المصدر ، إن “تحالف العزم وبالتعاون مع قيادات سنية بارزة شرع في حملة كبرى لتوسيع جبهته النيابية بالتزامن مع توقعات باعادة مجلس النواب”. واضاف ان “المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة مع 10 نواب تحالف السيادة الذي يتزعمه الحلبوسي للانضمام الى العزم الذي يسعى في نهاية المطاف لانهاء حكم الحلبوسي وزعامته في الانبار”.وأشار المصدر الى ان “الحلبوسي بدأ بالتحرك نحو تركيا والاردن وسيزور انقرة خلال اليومين المقبلين بصحبة خميس الخنجر لطرح ملف استبعاده وكيفية انقاذه من الازمة، سيما مع اشتداد الوضع السياسي ووجود ضغوط نحو الحلبوسي لاعادة عمل البرلمان”.

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