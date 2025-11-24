مصدر سياسي:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان

مصدر سياسي:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي ،اليوم الاثنين،ان رئيس تحالف تقدم خارج السباق الانتخابي لمنصب رئاسة البرلمان في الحكومة الجديدة بعد رفضه من قبل القوى السنية والكردية . وقال المصدر، إن” اجتماع القوى السنية في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد بحضور رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وتحالف عزم مثنى السامرائي لم يطرح اسم الحلبوسي ضمن المرشحين لشغل منصب رئاسة مجلس النواب او وجود نية لإعادة توزيع المناصب بين السنة والكرد بعد تمسك الاخير برئاسة الجمهورية وفشل مساعي الحلبوسي للحصول على منصب رئاسة الجمهورية “.واضاف ان” المجتمعين في منزل الخنجر لم يتطرقوا الى وجود اتفاقيات سياسية بين مختلف التحالفات على طرح اسم الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وان الاتفاقيات السياسية المبرمة مع مختلف الاحزاب الاخرى لا يمكن تغيرها او بعثرتها تحت اي ذريعة كانت”، مشيرا الى ان” التحالف السني الجديد لم يخول الحلبوسي بالتفاوض مع بقية التحالفات السياسية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *