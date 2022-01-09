مصدر سياسي:الحلبوسي منح الخنجر مناصب سيادية ووزارات مقابل الرئاسة البرلمانية!

مصدر سياسي:الحلبوسي منح الخنجر مناصب سيادية ووزارات مقابل الرئاسة البرلمانية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن كواليس اجتماع تحالفي تقدم والعزم، مبينا ان رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وعد خميس الخنجر بمنحه مقاعاد وزارية وسيادية مقابل رئاسة البرلمان.وأفاد المصدر ، ان “القوى السنية وخلال اجتماعها بحثت مستجدات الوضع السياسي والعروض التي قدمها اليها التيار الصدري من اجل الدخول في تحالف معها”.واضاف ان “محمد الحلبوسي قدم منصبا سياديا وهو نائب رئيس الجمهورية و3 وزارات دسمة بضمنها وزارة الدفاع وقد يتخير الخنجر بين التجارة والصحة او الخارجية، فضلا عن 4 سفارات بضمنها تسمية سفيرين في السعودية والأردن”، مبينا ان “من بين جملة المناصب التي تقديمها منصب محافظ الانبار ووكالات وزارات”.واوضح المصدر، ان “خالد العبيدي سيترشح للمنصب السيادي، فيما سيتم اختيار مرشح مدعوم من احمد الجبوري (ابو مازن) لوزارة التجارة في وقت تحاول القوى السنية انتزاع وزارة المالية او الخارجية ضمن المباحثات الجارية حاليا”. 

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