مصدر سياسي:الحلبوسي والخنجر أمام البارزاني اليوم لسماع توجيهاته

مصدر سياسي:الحلبوسي والخنجر أمام البارزاني اليوم لسماع توجيهاته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، سيزوران أربيل اليوم.واضاف المصدر، ان “الزيارة ستتضمن اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وباقي قيادات الحزب، لمناقشة الأوضاع السياسية، لاسيما الانسداد التي تعيشه العملية السياسية الحالية”.وتعيش البلاد منذ 8 اشهر في ظل انسداد سياسي، متمثل بعدم قدرة المجلس بتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، والشروع بتكليف رئيس الوزراء.ودعا الإطار التنسيقي، التيار الصدري الى التحالف معه وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء يكون ممثل للمكون الشيعي، لكن التيار الصدري رفض التحالف، واعلن انه إما يشكل الحكومة مع التحالف الثلاثي الذي يرأسه، او يذهب الى المعارضة.يشار إلى ان الحلبوسي والخنجر هما ضمن التحالف الثلاثي الذي يتزعمه التيار الصدري.

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