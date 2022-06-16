مصدر سياسي:الخنجر يعرض منصب رئيس البرلمان في المزاد

مصدر سياسي:الخنجر يعرض منصب رئيس البرلمان في المزاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن نشوب خلاف جديد بين قادة تحالف السيادة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بشان الموقف المقبل من التحالفات السياسية عقب الانسحاب الصدري من البرلمان.وأفاد المصدر ، إن “الخلاف بين الحلبوسي والخنجر عاد مجددا بعد تأكيد الانسحاب الصدري من البرلمان وعدم عودته اليه لبيان موقف الاطراف داخل التحالف بالاتجاه نحو الاطار التنسيقي”.واضاف ان “الخنجر لمح خلال اجتماعاته الاخيرة الى ان هيئة رئاسة البرلمان باتت مهددة بالتعديل سيما بعد خروج احد اركانها (حاكم الزاملي) والحديث عن ترشيح بديل عنه من الاطار التنسيقي”.وأشار المصدر الى ان “الحلبوسي ممتعض من تلك التصريحات ود تعهد بفض الشراكة في حال الاستمرار بالحديث عن اقالته او استبداله ضمن المعادلة السياسية الجديدة”. 

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