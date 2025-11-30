مصدر سياسي:الزعامة الإطارية ما زالت تتحرك في الظلام الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي ،الأحد، إن القوى الشيعية امامها اختبارًا مزدوجًا: فمن جهة تريد الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع إيران، ومن جهة أخرى تدرك أن العراق لا يمكنه إدارة اقتصاده من دون العلاقة مع الولايات المتحدة والخليج. ومن جهة ثالثة ترى أمامها إدارة أمريكية لا تخفي شروطها، وتشير بوضوح إلى أن بقاء قوى مرتبطة بطهران في مواقع حساسة سيجعل أي تعاون مالي أو أمني مهددًا أو محدودًا. وهذا كله يحدث بينما لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة في بداياتها، وفي وقت قد يؤدي أي خطأ تقدير إلى تحويل العراق من لاعب محتمل إلى ساحة جديدة للصراع الإقليمي.وفي النهاية، يبدو أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العراق سيبقى مع إيران أو يذهب نحو العرب أو يتقارب مع الأميركيين، بل كيف سيدير هذه المرحلة دون أن يكرر تجارب دول تجاهلت المتغير الإقليمي حتى فُرض عليها المسار بالقوة. فالخطر ليس في المحور، بل في العمى السياسي الذي يجعل الدولة تتحرك متأخرة عن لحظة العالم من حولها، وعندها يكون الثمن دائمًا أعلى بكثير مما تتوقعه القوى التي اعتقدت أنها تتحكم بالإيقاع.

