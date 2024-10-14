مصدر سياسي:السفارة الأمريكية وضعت تصريحات عراقجي في مختبر التحليل

مصدر سياسي:السفارة الأمريكية وضعت تصريحات عراقجي في مختبر التحليل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، الأثنين، أن السفارة الأمريكية في بغداد تنظر لزيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق على أنها مهمة للغاية، في ظل وجود حراك غير معلن لإجراء مفاوضات مع طهران.وقال المصدر ، إن “السفارة الامريكية كانت مهتمة جداً بجدول وزير الخارجية الإيراني وتصريحاته من أجل تحليلها، حتى أنها بادرت منذ أيام لمعرفة آراء نخب عراقية شيعية وسنية وكردية حول ملف التصادم بين تل أبيب وطهران وتداعياته على المنطقة، وبيان مدى الخطورة التي يمكن أن تنعكس على المنطقة ومصالح الولايات المتحدة بشكل مباشر”.وأشار إلى أن “أمريكا أوصلت بالفعل رسالة مقتضبة إلى الوفد الإيراني الذي يقوده وزير الخارجية، تضمنت مبادئ محددة في خضم محاولاتها للتهدئة، رغم أن كل مؤشرات البيت الأبيض تبوح بأنها لن تتخلى عن إسرائيل أو على الأقل منعها من التمادي في التصعيد، مما يجعل بناء مسارات للثقة أمراً منعدماً”.ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق من أمس الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، إلى بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *