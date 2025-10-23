مصدر سياسي:السوداني تعهد لأمريكا بالتطبيع مع إسرائيل مقابل ولاية ثانية له

مصدر سياسي:السوداني تعهد لأمريكا بالتطبيع مع إسرائيل مقابل ولاية ثانية له
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع،الخميس، عن صفقة سياسية جرت بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين أمريكيين خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ، تقضي بإنهاء عدد من الملفات الخلافية الحساسة مقابل دعم أمريكي لمنحه ولاية ثانية.وقال المصدر، إن “السوداني اجتمع بمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية على هامش القمة، وأبدى استعداده للتعامل مع ثلاثة ملفات شائكة، تشمل: حل قوات الحشد الشعبي، وإنهاء دور فصائل المقاومة، وتخفيف العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى الاعتراف وتأييده لخطة حل الدولتين التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل إلى جانب فلسطين”.وأضاف أن “السوداني قدم تعهدات بتسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في حقول النفط والغاز العراقية، وتوفير الحماية الأمنية الكاملة لها خلال تنفيذ المشاريع في عموم المحافظات”.وأشار المصدر إلى أن “السوداني أبدى استعدادًا لتقديم تنازلات واسعة في عدد من القضايا الداخلية والإقليمية، في إطار سعيه للحصول على دعم أمريكي مباشر لتجديد ولايته الحكومية”، مؤكداً أن ” هذا العرض السياسي قدم مقابل البقاء في السلطة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *