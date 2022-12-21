مصدر سياسي:السوداني تلقى دعوة لزيارة الإمارات

مصدر سياسي:السوداني تلقى دعوة لزيارة الإمارات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الأربعاء، عن تلقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة رسمية لزيارة الإمارات على هامش اجتماع مؤتمر بغداد الثاني الذي عقد في البحر الميت بالأردن امس .وقال المصدر، إنه “خلال اجتماعات مؤتمر بغداد الثاني الذي عقد بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية وجهت دعوة رسمية من دولة الإمارات العربية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة الإمارات”. وأضاف المصدر ان ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعد بتلبية الدعوة في اقرب وقت”.

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