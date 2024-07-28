مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين

مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري، اليوم الأحد، أن السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين  البالغ عددهم نحو 7 ملايين زائر بمناسبة أربعينية الحسين  التي  ستصادف يوم 25/8 ،وان هذا التخصيص خارج التخصيصات المالية التي ستصرف من قبل مرجعية السيستاني  من خلال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ مهدي الكربلائي وأحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية  وقيمتها نحو 3 مليارات دولار  من إيرادات المشاريع الاستثمارية لمرجعية  النجف . واضاف المصدر، ان التخصيصات الحكومية  ستنعكس سلبا على العجز المالي في موازنة 2024 البالغة 79 تريليون دينار.

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