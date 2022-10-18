مصدر سياسي:السوداني سيتوجه إلى أربيل لتوزيع حصة البارزاني من الوزارات

مصدر سياسي:السوداني سيتوجه إلى أربيل لتوزيع حصة البارزاني من الوزارات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عزم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني التوجه إلى اربيل الاسبوع الجاري، مبيناً أن الهدف من الزيارة هو وضع اللمسات الأخيرة على حكومته وتثبيت حصص الكرد فيها.وقال المصدر : إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يعتزم زيارة إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين للتباحث حول الاستحقاقات الانتخابية للكرد في الحكومة الجديدة”.واضاف أن “الفريق المفاوض للسوداني عقد يوم أمس الاثنين، اجتماعا في بغداد مع حراك الجيل الجديد بخصوص مشاركة الاخير في الحكومة الجديدة إلا أن الحرك أبلغ فريق السوداني رسمیاً بعدم نيتهم المشاركة في الحكومة”.

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