مصدر سياسي:السوداني سيدمر العراق والمنطقة بالربط السككي مع إيران

مصدر سياسي:السوداني سيدمر العراق والمنطقة بالربط السككي مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، مساء اليوم، عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء  الولائي محمد السوداني الى محافظة البصرة، لوضع حجر الاساس لمشروع الربط السككي مع ايران.وذكر المصدر أن الربط السككي مع إيرن هو أكبر تهديد لأمنه القومي ولصالح المشروع الايراني التدميري في العراق والمنطقة ، لكن الخائن محمد السوداني ذهابه إلى محافظة البصرة يوم السبت المقبل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع المد السككي مع ايران هو جريمة وخيانة كبرى بحق العراق”.يذكر ان مجلس الوزراء الإطاري أقر في جلسته الأسبوع الماضي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة – شلامجة، ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة– شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

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