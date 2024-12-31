مصدر سياسي:السوداني سيزور الدوحة بعد طهران مباشرة لبحث المتغير السوري

مصدر سياسي:السوداني سيزور الدوحة بعد طهران مباشرة لبحث المتغير السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران المقررة اليوم الثلاثاء.وقال المصدر ، إن “السوداني سيزور العاصمة الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين من بينهم الأمير الشيخ محمد بن تميم آل ثاني وذلك بعد زيارته إلى العاصمة طهران”.وبحسب المصدر، فإن “السوداني سيجري مباحثات معمقة في الدوحة بشأن الأوضاع في سوريا وذلك بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها على سدة الحكم في دمشق”.

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