مصدر سياسي:السوداني سيزور السعودية خلال 48 ساعة المقبلة

مصدر سياسي:السوداني سيزور السعودية خلال 48 ساعة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افاد مصدر سياسي مطلع ،السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي سيجري زيارة للسعودية نهاية الشهر الجاري وبعدها سيتوجه لحبيبته إيران.وقال المصدر؛ أن “الزيارة تأتي من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ستستضيفه الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري”. واكد المصدر ان السوداني سيتوجه بعد ذلك إلى حبيبته إيران.

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