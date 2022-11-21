مصدر سياسي:السوداني سيزور فرنسا والكويت بعد الأردن

مصدر سياسي:السوداني سيزور فرنسا والكويت بعد الأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصدر سياسي مطلع أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الكويت وفرنسا بعد زيارته المرتقبة يوم الاثنين إلى الاردن، فيما تتصدر ملفات استرداد المطلوبين والاموال المهربة قائمة الأولويات.واضاف ان “مباحثات الزيارات ستتركز على التعاون مع العراق لاسترداد المطلوبين والأموال المهربة خارج البلاد”.

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