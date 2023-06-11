مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني

مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، ، الاحد، إن “السوداني، سيجري زيارة الى جمهورية مصر العربية الثلاثاء المقبل، على رأس وفد حكومي كبير”.وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه “سيتم خلال الزيارة إجراء توقيع مذكرات تفاهم  تخص الاقتصاد والاستثمار كهدية عراقية من أجل عودة العلاقات الايرانية المصرية ، وأكد المصدر أن هذه المذكرات سترفع من مديونية العراق إلى 150 مليار دولار “.واضاف المصدر، ان زيارة السوداني لمصر ليس من اجل مصلحة العراق بل لخدمة إيران ومشروعها تحت عنوان “تهدئة المنطقة” ، العنوان الكاذب الذي تعمل عليه إيران لكسر القيود الاقتصادية  والسياسية  المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي، وهي بحاجة إلى عنصر الوقت ، ثم الانقضاض على  العرب لبلع دولهم الواحدة تلو الاخرى بعد العراق واليمن وسوريا ولبنان والآن السعودية وقطر وعُمان والمغرب ومصر من خلال الجسر العراقي.

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