مصدر سياسي:السوداني سيعرض كابينته على قادة الإطار مساء غد الأربعاء

مصدر سياسي:السوداني سيعرض كابينته على قادة الإطار مساء غد الأربعاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيعرض كابينته الوزارية على الاطار التنسيقي.وقال المصدر ، إنه “في الساعة 6 مساء يوم غد سيعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلته الوزارية على الإطار التنسيقي”، مبينا انه ” بعدها سيتم تقديم طلب إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة مخصصة لمنح الثقة”.وتستعد شوارع العاصمة اليوم لاحياء فعاليات 25 تشرين الاول، من قبل متظاهري وقوى تشرين، فيما شهدت العديد من شوارع وجسور العاصمة اغلاقا بالصبات الكونكريتية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *