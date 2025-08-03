مصدر سياسي:السوداني سيفشل في الانتخابات المقبلة

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مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
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رئيس كتلة:قناة خور عبدالله جزء من سيادة العراق ومن يفرط بها خائن
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تنظيم العمالة الأجنبية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا
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