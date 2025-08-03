مصدر سياسي:السوداني سيفشل في الانتخابات المقبلة

مصدر سياسي:السوداني سيفشل في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح مصدر سياسي إطاري،الأحد، تراجع حظوظ السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد جملة من الاحداث والتسريبات التي تجعل من حظوظه ضعيفة.وقال المصدر، ان “حظوظ السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة باتت شبه معدومة بعد مجموعة من الأزمات المتتالية، أبرزها حادثة حريق مول في محافظة الكوت، التي راح ضحيتها 65 شخصاً، بالإضافة إلى التوترات الأمنية الأخيرة، فضلاً عن التسريبات الصوتية التي أثارت جدلاً واسعاً وأضعفت موقفه السياسي وكذلك ارتفاع نسبة الفساد في ظل حكومته”.وأضاف ان “العوامل المذكورة مجمعة أدت إلى تقليص فرص السوداني في الفوز بدعم داخلي أو خارجي لتجديد ولايته مرة أخرى والوصول الى رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة”.وبين ان “العراق مقبل على مرحلة سياسية مفصلية، قد تُعيد رسم قواعد اللعبة الانتخابية والتحالفات الحاكمة، حيث أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست مجرد استحقاق سياسي داخلي، بل انعكاس مباشر للتوازنات الإقليمية والدولية”. 

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