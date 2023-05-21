مصدر سياسي:السوداني ضعيف لا يعتمد عليه في حسم ملف المياه مع إيران وتركيا

مصدر سياسي:السوداني ضعيف لا يعتمد عليه في حسم ملف المياه مع إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، ان محمد السوداني شخصية هشة ضعيفة لايصلح ان يكون رئيسا للحكومة ، وهو أداة تنفيذية لقوى الإطار الشيعي ،واضاف المصدر، ان العراق منذ أكثر من 4 سنوات وإيران قاطعة المياه عنه  مقابل زيادة حجم صادراته إليه والتي تجاوزت 20 مليار دولار سنويا ، وما زال السوداني ساكتا عن اتخاذ أي موقف وطني تجاه هذا التصرف الإيراني الذي يستهدف الأمن القومي العراقي ، بل راح إلى تنفيذ الكثير من رغباتها على حساب الاقتصاد العراقي والاستمرار في دعمها المالي، وتابع ، دستوريا هو من يتحمل المسؤولية الأولى في حسم هذا الموضوع الحساس والمهم  من خلال رفع شكوى على إيران أمام مجلس الأمن الدولي والمنظمات ذات العلاقة ، لكن كرسي الحكم عنده اغلى من موت العراقيين بالعطش والأرض معا ، وكذلك مع تركيا ،وعليه استخدام الملف الاقتصادي ضد إيران وتركيا بالمقاطعة الاقتصادية حتى الخضوع للقواعد القانونية الدولية ، ولكنه لايمتلك الشجاعة بسبب انتمائه العقائدي والتنظيمي لإيران على حساب العراق وأهله.

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