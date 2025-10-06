مصدر سياسي:السوداني وافق على التطبيع مع إسرائيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن إرسال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفداً حكومياً إلى واشطن لإبلاغها بالموافقة على التطبيع مع الكيان الصهيوني . وقال المصدر، إن” السوداني أرسل وفداً حكومياً بشكل سري وغير معلن إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث في عرض قُدم للسوداني والمتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل الولاية الثانية وجاءت هذه الزيارة للتأكيد على موافقة السوداني على العرض والمضي قدماً في مراحل التطبيع وفق المدة الزمنية التي تم تحديدها خلال اجتماع الوفد “. وأضاف أن” السوداني صعد قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تحقيق حلمة التجديد لولاية ثانية”، مبيناً أن “السوداني أعلن تأييده لخطة ترامب التي تنص على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على الرغم من أن العراق غير معني وغير مطلع على هذا الخطة”. وأكد المصدر، أن” وفد السوداني إلى الأمم المتحدة اصطف مع الكيان الصهيوني في عملية عدم التصويت على قرار حل الدولتين وسط استغراب الحضور وامتعاضهم من موقف الوفد تجاه القضية الفلسطينية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

