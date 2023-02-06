مصدر سياسي:السوداني يتسلم دراسة من البنك المركزي بشأن تخفيض سعر صرف الدولار

مصدر سياسي:السوداني يتسلم دراسة من البنك المركزي بشأن تخفيض سعر صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مسؤول، اليوم الاثنين، عن تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دراسة بشأن اسعار صرف الدولار. وقال المصدر ، إن “السوداني تسلم دراسة من البنك المركزي العراقي تتضمن خفض سعر صرف الدولار”. وكان الإطار التنسيقي قد أصدر، امس الاحد، بياناً بشأن تطورات المشهد السياسي والأمني، فضلاً عن تقلبات سعر صرف الدولار.وذكر الإطار في بيان ، أنه “عقد اجتماعا في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، فضلا عن مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي يعتزم الاخير تقديمه الى مجلس النواب”. ووفقا للبيان فقد “قدم رئيس الوزراء شرحا مفصلا عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، فضلا عن الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي”. هذا ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *