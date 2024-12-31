مصدر سياسي:السوداني يزور طهران لبحث الملف السوري

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة .

وذكر المصدر ، إن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا .

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة .