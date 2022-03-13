مصدر سياسي:الصدر رفض الإندماج مع الإطار

مصدر سياسي:الصدر رفض الإندماج مع الإطار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الأحد، كواليس اجتماع الحنانة الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدد من القيادات السياسية ومصير التحالف الثلاثي خلال المباحثات.وأفاد المصدر ، إن “الصدر ابلغ وفد الإطار التنسيقي رفض دخول الكتلة الصدرية مع قوى الإطار في كتلة واحدة لإعلان الكتلة الأكبر”.وأضاف أن “الصدر شدد على بقاء التحالف الثلاثي والتواصل مع قوى الإطار بصفة التحالف الثلاثي”، مشيرا الى ان “وفد الاطار رفض الامر وأكد على ضرورة تشكيل كتلة شيعية أكبر للاتفاق والتوافق على رئيس الوزراء القادم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *