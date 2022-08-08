مصدر سياسي:الصدر ليس ضد العملية السياسية الفاسدة بل ساعيا للسلطة والمال

مصدر سياسي:الصدر ليس ضد العملية السياسية الفاسدة بل ساعيا للسلطة والمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن مقترح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يقضي بتشكيل حكومة من دون مشاركة كتلته وائتلاف دولة القانون، للخروج من الأزمة السياسية.وأفاد المصدر، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوصل رسائل الى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحاً يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة، دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها”.وبين ان “مهام الحكومة تكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر أيلول من العام المقبل، ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.ولفت المصدر الى ان “قادة الإطار التنسيقي لم يردوا حتى الساعة على مقترح الصدر”.

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