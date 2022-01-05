مصدر سياسي:الصدر وافق على الإنضمام للإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر!

مصدر سياسي:الصدر وافق على الإنضمام للإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل اتفاق بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأفاد المصدر، إن “التيار الصدري وافق على الدخول مع الاطار التنسيقي في تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان”.وأضاف، أن “الاتفاق شمل ايضا التوافق على رئيس الوزراء الجديد وقضايا تتعلق بالبرلمان والحكومة الجديدين”.

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