مصدر سياسي:العراق سيبقى تحت الاحتلال الإيراني من خلال الإطار الشيعي الولائي

مصدر سياسي:العراق سيبقى تحت الاحتلال الإيراني من خلال الإطار الشيعي الولائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الاحد، أن ملف الانتخابات في العراق يبقى مفتوحاً على جميع الاحتمالات ويحمل الكثير من المفاجآت، مشيراً إلى أن الحديث عن تهديدات تطال المكون الشيعي لا يتعدى كونه تهويلاً سياسياً لخدمة أجندات معينة.وقال المصدر، إن “الانتخابات العراقية بطبيعتها قابلة للمفاجآت، ويجب على الجميع وخصوصاً داخل المكون الشيعي أن يدركوا أن لا خوف على هذا المكون بغض النظر عن الجهة التي تمثله”.وأضاف أن “الترويج لخطابات التخويف والحديث عن عودة حزب البعث أو جماعات مشابهة ما هو إلا انعكاس لحالة الإرباك والفشل لدى بعض القوى السياسية التي لم تقدم مشروعاً حقيقياً للناس”.وأشار إلى أن “المشهد السياسي لن يخرج عن طبيعته المعتادة، فحتى وإن شهدت قوى الإطار التنسيقي انقسامات خلال الانتخابات فإنها ستعود لاحقاً لتتوحد وتشكل الحكومة المقبلة كما حدث في تجارب سابقة”.

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