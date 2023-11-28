مصدر سياسي:العراق لايمكنه الدخول في مفاوضات هدنة غزة لكونه لايعترف بإسرائيل

مصدر سياسي:العراق لايمكنه الدخول في مفاوضات هدنة غزة لكونه لايعترف بإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر سياسي مطلع ، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، عن سبب منع بغداد من الدخول في مفاوضات هدنة غزة، وقال المصدر. إن” موقف العراق من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وهو ينبع من ايمانه بحقوق شعبها في الحرية وتحرير ارضه، لافتا إلى إن العراق لايعترف بوجود اسرائيل لذا لايمكنه الدخول في مفاوضات احدى طرفيها لايعترف به رسميا”.وأوضح، إنه” لايمكن للعراق الانخراط في اي مفاوضات سواء هدنة او غيرها حول ملف غزة وبقية المدن الفلسطينية لكنه ادان المجازر الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني ودعا مجلس الامن والدول الى موقف حاسم من نزيف الدماء وقدم المساعدات”.

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