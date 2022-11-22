مصدر سياسي:الكاظمي غادر العراق بلا رجعة

مصدر سياسي:الكاظمي غادر العراق بلا رجعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحراك الحكومي لاستراداد الاموال المنهوبة في عهد الحكومة السابقة، مبينا ان رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ترك ثلاثة منازل وقصر في المطار وغادر الى خارج العراق. وقال المصدر ، إن “ملف استرداد الاموال من خارج العراق سيتم اعلانه خلال اسبوع وسيتم تكليف وزارة الخارجية وجهاز الامن الوطني ومستشار الامن الوطني بإدارة الملف بشكل عاجل”. وأضاف، ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في اغلب الاحيان يتواجد في لندن”، مؤكدا أنه “غير موجود في العراق حاليا”. وأشار الى أن “الكاظمي اخلى ثلاثة منازل تابعة له، فضلا عن قصر داخل المطار من المقتنيات والعاملين فيه لعلمه بوجود تحقيقات دائرة حاليا”. 

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