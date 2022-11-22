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مصدر سياسي:الكاظمي غادر العراق بلا رجعة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن آليات استقبال وزيارة الوفود الأجنبية
الخونة..نواب العراق يرفضون إدانة الانتهاكات الإيرانية
بالوثيقة..استقدام الفريق طالب شغاتي من قبل هيئة النزاهة للتحقيق في إيداعاته المالية
النزاهة النيابية تعلن عن قرب الإعلان عن تقرير سرقة القرن
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مصدر مسؤول:نيجيرفان طلب من السوداني تنفيذ إتفاقه مع البارزاني قبل تمرير حكومته
النزاهة:الحكم غيابيا سبع سنوات سجن بحق مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية السابق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء:دخول 3 تريليون دينار لخزينة الدولة جراء اتمتة الجمارك والمنافذ
وزير التجارة يؤكد على تسهيل تصدير المنتجات العراقية للخارج
الجغبير:471 مليون دينار قيمة البضائع المصدرة للعراق في 2021
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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