مصدر سياسي:الكاظمي لن يستطيع فتح “فمه” أمام إيران وتركيا بشأن خرقهما للسيادة العراقية

مصدر سياسي:الكاظمي لن يستطيع فتح “فمه” أمام إيران وتركيا بشأن خرقهما للسيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي رفيع المستوى ، الأربعاء، أن الكاظمي شخصية ضعيفة مهزوزة من الداخل ساهم بشكل كبير في تجاوز إيران وتركيا على السيادة العراقية سواء في الملف المائي أو العسكري أو الأمني أو السياسي، وأضاف،ان الكاظمي لايصلح ان يكون رئيس قسم في دائرة المجاري لكونه يفقد عنصر الشجاعة والمسؤولية والامانة والقرار والثقافة والوطنية، ومثل هكذا شخصية ترتعد وهي في محلها  لايمكن لها أن تبقى تحكم العراق، والصدر والعامري والفياض والعبادي يتحملون المسؤولية كاملة بما حدث في العراق جراء حكم الكاظمي لكونهم هم من جاءوا به، وأوضح المصدر، إن إيران وأحزابها  ترفض ان يتولى رئاسة الحكومة او حتى الحقائب الوزارية شخصيات وطنية شجاعة ودائما يبحثون عن الجبناء لتولي المسؤولية لتمرير مصالهم على حساب العراق وأهله ، وأكد المصدر، ان ما تقوم به تركيا من اعمال عسكرية في شمال العراق دليل وتخفيضها لمنسوب مياه نهري دجلة والفرات دليل واضح لاستغلالها ضعف الكاظمي وحكومته وكذلك إيران، وأضاف، لو كان العراق دولة محترمة ذات سيادة لما قامت تركيا وإيران بهذه الأفعال.

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