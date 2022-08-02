مصدر سياسي:الكاظمي يقود حراكا لجمع رؤساء الكتل على طاولة حوار

مصدر سياسي:الكاظمي يقود حراكا لجمع رؤساء الكتل على طاولة حوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يجري الآن حراكا ’لإحتواء’ الأزمة الراهنة في البلاد.وأضاف المصدر ، ان “الكاظمي سيدعو الى اجتماع طاولة مستديرة” عراقية” خلال ايام لجمع الفرقاء في العملية السياسية لبحث تطورات المنطقة الخضراء والتظاهرات الاخيرة للخروج بخارطة طريق لاحتواء الاوضاع الراهنة التي اقتربت من مرحلة حرجة وخطيرة”.وأضاف ان “هذه الخطوة تأتي لمنع اي ازمة تقود البلاد الى حافة الهاوية”، لافتاً الى ان “هناك اتصالات مكثفة حيال تحديد وقت ومكان الاجتماع والقوى السياسية التي ستشارك في الاجتماع لنزع فتيل اي تطورات تضر بالمشهد العام”.وتعاني الساحة السياسية في الآونة الأخيرة من تصعيد خطير بين فرقاء الساسة الشيعة  من الممكن ان تدفع البلاد نحو الهاوية بحسب ما يراه مراقبون.

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