مصدر سياسي:المالكي سيكون مرشح الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة

مصدر سياسي:المالكي سيكون مرشح الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع في الإطار التنسيقي، الأربعاء، بأنه “من المؤمل ان تعقد قيادات الاطار التنسيقي خلال الايام المقبلة اجتماعاً مهماً لمناقشة جملة من الملفات، من بينها تسمية مرشحي رئاسة الحكومة القادمة حيث سيصار الى طرح (المالكي) كمرشح رسمي للمنصب داخل أروقة الإطار إضافة إلى تقديم أسماء أخرى من ذات التحالف الشيعي، وبذلك يدخل زعيم دولة القانون رسمياً لقائمة التنافس على الحكومة، وان الاعتراضات على الأخير تكاد تكون منعدمة حالياً داخل الإطار”.

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