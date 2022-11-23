مصدر سياسي:المالكي منزعج من بقاء العيداني في منصبه والعصائب ترشح عواد بدلا عنه

مصدر سياسي:المالكي منزعج من بقاء العيداني في منصبه والعصائب ترشح عواد بدلا عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في تحالف “تصميم” عن وجود وساطة يجريها رئيس التحالف النائب عامر الفايز عند رئيس ائتلاف دولة القانون المالكي للإبقاء على محافظ البصرة اسعد العيداني في منصبه.وقال المصدر : إن “زعيم ائتلاف دولة القانون منزعج من أداء محافظ البصرة اسعد العيداني ويضغط باتجاه إقالته داخل الإطار التنسيقي”.وأوضح، ان “هناك شبه اجماع داخل الإطار التنسيقي على إقالة العيداني من منصبه باستثناء القيادي هادي العامري الذي رفض إقالته”.واكد، ان “هناك رأي داخل الإطار وهو ان يكون النائب عدي عواد عن صادقون بديلاً عن العيداني”.وكشف المصدر، عن “وجود شعبية كبيرة لعواد داخل محافظة البصرة وخصوصاً في الأوساط الشبابية تضاهي الشعبية التي يحظى بها العيداني”. وانقسمت الآراء الشعبية حول تسليم منصب المحافظ، فهناك أوساط شعبية حذرت من إقالة العيداني، وتنصيب محافظ تابع للأحزاب السياسية التي تعاقبت على استلام منصب المحافظ. فيما يرى اخرون ان العيداني أمضى خمسة اعوام في منصبه ولا مشكلة في تغييره على شرط ان يكون البديل شخصية غير حزبية ومتفق عليها من قبل اهالي البصرة.

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