مصدر سياسي:المحافظين التابعين لبدر والتيار الصدري وحزب الدعوة غير مشمولين بالتغيير

مصدر سياسي:المحافظين التابعين لبدر والتيار الصدري وحزب الدعوة غير مشمولين بالتغيير
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر سياسي  مطلع ، الأثنين، أن الأشهر المقبلة سيتم تغيير بعض المحافظين الفاشلين ومن الذين تجاوزوا المدة المقررة ، واضاف المصدر، ان التغيير سيكون بإشراف زعماء الإطار وبتنفيذ السوداني ، وأكد، أن المحافظين العائدين لمنظمة بدر والتيار الصدري وحزب الدعوة غير مشمولين بالتغيير حتى ولو كانو فاشلين او ممن تجاوزوا المدة المقررة كما محافظي ديالى وميسان والمثنى، واضاف، اما  تغيير الوزراء  سيؤجل لعدم قناعة المالكي بذلك ولن يمنح موافقته للسوداني في تغيير الوزراء حتى لا تزعل الأحزاب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *