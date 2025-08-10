مصدر سياسي:النائب(هيبت الحلبوسي)خصص (8)مليارات ديناراً لحملته الانتخابية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من حزب تقدم، الأحد، عن تخصيص رئيس لجنة النفط والغاز النيابية والقيادي في حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، مبلغا يزيد عن 8 مليارات دينار لحملته الانتخابية، ما يجعله الأوفر إنفاقًا على الترويج الانتخابي في المحافظة.وقال المصدر، إن “هيبت الحلبوسي خصص أكثر من 8 مليارات دينار في حملة انتخابية تهدف إلى كسب الشارع الأنباري، من خلال دعايات إعلانية غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية باتت معروفة للجميع”.وأضاف أن “قضاء الخالدية شهد أكبر صورة للحلبوسي بقياس 1,000 متر مربع، بالإضافة إلى صور مماثلة زينت شوارع بعض الأقضية الأخرى في المحافظة، مما يكشف عن حجم الإسراف واستخدام المال السياسي في الترويج الانتخابي”.وأشار إلى أن “الحلبوسي خصص مبالغ مالية لعدد من شيوخ ووجهاء الأنبار لدعمه انتخابيًا، وأن مكاتب حزب هيبت الحلبوسي تحولت إلى أماكن لشراء بطاقات الناخبين”. وأوضح أن “عددًا من شيوخ العشائر رفضوا هذه الممارسات، مطالبين الحلبوسي بالكف عن عروض شراء الذمم لأغراض انتخابية”.وأشار الحلبوسي الى أن “الحلبوسي أنفق مبالغ ضخمة منذ بدء الحملة الانتخابية، وهو ما جعل باقي الأحزاب غير قادرة على مواجهة هذه الإغراءات المالية”.

