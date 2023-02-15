مصدر سياسي:انسحاب شركتين أجنبيتين من الانبار لتعرضهما لابتزاز حلبوسي

مصدر سياسي:انسحاب شركتين أجنبيتين من الانبار لتعرضهما لابتزاز حلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارجع مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار، الأربعاء، سبب عزوف شركتين أجنبيتين عن استثمار احدى المعامل الحكومية في مناطق غربي الانبار الى تعرضها للمساومة الفاسدين، مبينا ان مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طالبوا الشركتين بدفع 100 مليون دولار مقابل منح الاجازة. وقال المصدر ، ان “شركتي استثمار تشيكية واخرى برتغالية عزفتا عن استثمار معمل فوسفات قضاء القائم غربي الانبار، على خلفية طلب بعض من نواب الانبار واخرين في الحكومة المركزية السابقة مبالغ مالية من الشركتين تصل الى 100 مليون دولار ما دعاهم الى الانسحاب والغاء كافة الاجراءات المتخذة من الشركتين بصدد اتمام العقد “.واضاف المصدر ان” الشركتين كانتا ترومان اعادة اعمار وتأهيل معمل فوسفات القائم بملغ مالي بحدود 2 مليار دولار ، مبينا ان” سياسيين من الانبار ومتنفذين في الحكومات السابقة افشلوا خطة لإعادة اعمار وتأهيل وتشغيل كافة المعامل الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 20 عام الا ان هذه الجهود لم تثمر على اي نتائج ملموسة جراء قيام متنفذين بطلب مبالغ مالية من الشركات الاجنبية للحصول على الفرص الاستثمارية “. مؤكدا ان” الواقع الاستثماري في محافظة الانبار يأمر بأسوأ حالاته لعدم وجود رؤى ثابتة ونزيهة في استقطاب الشركات الاستثمارية لانعاش الواقع الاستثماري بالتزامن مع رغبة شركة عالمية الحصول على فرص استثمارية للعمل في عموم مدن الانبار “.يشار الى ان وزارة الصناعة ابرمت قبل ثلاثة اعوام تقريبا عقد مع شركتين برتغالية واخرى تشيكية لاعادة اعمار وتأهيل معمل فوسفات القائم غربي الانبار “.

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