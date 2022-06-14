مصدر سياسي:انشقاق قريب في تحالف السيادة

مصدر سياسي:انشقاق قريب في تحالف السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن ترقب إعلان نواب بارزين في تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر الالتحاق بتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي خلال الأيام المقبلة، مبينا ان المنشقين يشعرون بخيبة الأمل من توجهات محمد الحلبوسي وخميس الخنجر نحو التيار الصدري. وأفاد المصدر ، إن “القوى النيابية في تحالف السيادة تبحث حاليا مع تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي الانضمام والمشاركة ضمن جبهة الإطار التنسيقي بعد الاستقالة الصدرية المفاجئة”.واضاف ان “الانشقاق في تحالف السيادة وشيك سيما مع شعور أكثر نوابه بالخذلان من سياسية محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومراهنتهم على القوى الصدرية التي تركت الجمل بما حمل وأنهت الشركة دون استشارة”.واشار المصدر الى ان “الموقف لدى السيادة صعب للغاية سيما مع انهيار التحالف الثلاثي وعدم قدرته على اكمال ما نادت به قادة التحالف فضلا عن زيادة اعداد النواب لدى جهة الاطار ليصل الى 173 نائبا “.

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