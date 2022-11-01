مصدر سياسي:بأمر السوداني إقالة رئيس جهاز المخابرات وكالة ومدير عام فيها

مصدر سياسي:بأمر السوداني إقالة رئيس جهاز المخابرات وكالة ومدير عام فيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي، الثلاثاء، بإقالة مسؤولين أمنيين بقرار من مجلس الوزراء.وقال المصدر ، ان “الإقالات شملت مدير جهاز المخابرات رائد جوحي واللواء في الجهاز ضياء الموسوي”.وتابع المصدر، انه تمت “إحالة قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية العاصمة الفريق الركن حامد الزهيري إلى الامرة”.

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