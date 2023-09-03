مصدر سياسي:تأجيل حسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل

مصدر سياسي:تأجيل حسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (3 ايلول 2023)، عن آخر مستجدات زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة مالية إلى الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين.وقال المصدر ، إن “الوفد الكردي لم يتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا بشأن إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة المالية”.وأضاف، أن “هناك خلافات ماتزال قائمة على قضية الضرائب والكمارك وكيفية تسليمها، والحكومة العراقية تريد التعامل المباشر مع محافظات الإقليم”.وبين أن “الحكومة الاتحادية ستقوم خلال اليومين المقبلين بإرسال سلفة مالية لرواتب الموظفين في الإقليم كحل وقتي، لحين الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل”.

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