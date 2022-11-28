مصدر سياسي:تحالف الانبار سيكشف عن فساد الحلبوسي قريباً

مصدر سياسي:تحالف الانبار سيكشف عن فساد الحلبوسي قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ،الاثنين، ان “القوى السياسية السنية منقسمة الى ثلاثة اقسام احدها يتوعد الاخر بإظهار ملفات فساد كبرى احدها جناح العزم والذي يسيطر على محافظة صلاح  الدين واجزاء من ديا لتقديم ملفات ضد تحالف السيادة بالتزامن مع توجه حكومة محمد شياع السوداني لفتح ملفات الفساد”. واضاف المصدر، ان “تحالف الانبار الموحد والذي يضم قيادات تبنت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سابقا هو ايضا يستعد للكشف عن ملفات فساد تخص اعمار محافظة الانبار بالتحديد، في وقت لوح تحالف الحلبوسي بتقديم ملفات مضادة في حال فتح اي ملف”. واشار الى ان “الكشف عن جميع التهم والقضايا بشأن صفقات فساد تهدف الى التنافس المبكر على المقاعد المحلية والنيابية في الانتخابات المقبلة”، مرجحا” فتح ملفات قد تطيح بقيادات سياسية سنية بارزة خلال الايام المقبلة”. من جانبه يشير  القيادي في تحالف الانبار طه عبد الغني في تصريح صحفي، الى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في بغداد بقيادات بارزة من تحالف الانبار المعارض وتعهد بحل جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة”.  وأضاف عبد الغني، ان “الوفد ضم مجموعة كبيرة من قيادات البلد حيث تمت احاطة رئيس الوزراء بعدد من المشاكل التي تعاني منها الانبار في وقت استمع الى الحلول من قبله والتي سترتقي بواقع الخدمات والسياسية والأمنية”. واشار الى ان “السوداني كان متجاوبا للغاية مع هموم اهالي الانبار وابلغ الوفد بان الحلول موجودة ضمن برنامجه الحكومي”. الا ان القيادي الاخر عبد الوهاب البيلاوي في ذات التحالف قد اعلن عن تفاصيل اضافية بشأن الزيارة ، مبينا ان السوداني تعهد بانهاء سطوة الحزب الحاكم برئاسة محمد الحلبوسي على الانبار.

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