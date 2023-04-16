مصدر سياسي:تحالف السيادة فشل في ضم بعض أعضاء مجلس ديالى السابق

مصدر سياسي:تحالف السيادة فشل في ضم بعض أعضاء مجلس ديالى السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي، الاحد، اخفاق تحالف السيادة في استمالة ابرز اعضاء مجلس ديالى السابقين لخوض انتخابات 2023، مبينا ان التحالف في وضع لايحسد عليه.وقال المصدر ،ان” تحالف السيادة حاول استمالة العديد من اعضاء مجلس ديالى السابقين ممن هم مؤثرين حتى الان في المشهد السياسي العام ويشكلون ارقاما مهمة في اي انتخابات قادمة”.واضاف،ان” اخفاق تحالف السيادة في استمالة اعضاء سابقين تؤكد بانه في وضع لايحسد عليه وان الفترة القادمة ستشهد متغيرات مهمة في ديالى”.واشار الى ان” اغلب اعضاء مجلس ديالى السابقين منخرطين حاليا في تحالفات وتيارات سياسية اخرى بعيدا عن السيادة”.ويعاني السيادة من اخفاقات كبيرة في ديالى دفعت الى انسحاب اثنين من نوابه بسبب تفاقم الاشكاليات”.

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