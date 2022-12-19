مصدر سياسي:تحالف السيادة يعاني من هزات داخلية بسبب المصالح

مصدر سياسي:تحالف السيادة يعاني من هزات داخلية بسبب المصالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  سياسي مقرب من تحالف السيادة في محافظة ديالى، الاثنين، عن فقدان التحالف المنافسة على ثمانية مناصب حكومية بينها أربع حقائب وزارية بسبب الخلافات الداخلية بين اقطاب التحالف.وقال المصدر في تصريح ، إن “الخلافات بين اقطاب تحالف السيادة في ديالى موجودة وليس تكهنات وهناك بالفعل اشكاليات كبيرة خاصة مع النواب بعضهم حول ملفات متعددة”.وأضاف، انه “رغم ميزة تحالف السيادة باعتباره أكبر كتلة نيابية على مستوى ديالى وتضم 8 نواب الا ان خلافاتها المتصاعدة وعدم الانسجام تسببت في فقدان المنافسة على 8 مناصب حكومية بينها 4 حقائب وزارية في حكومة السوداني”. واشار الى ان “فقدان محافظة ديالى منصب رئيس ديوان الوقف السني مؤخرا هي اخر خسائر الخلافات بين اقطاب السيادة في المحافظة ودفع الى ضرر بالغ في شعبيته”، مؤكدا ان “التحالف سيكون موقفه صعب في اي دورة انتخابية قادمة”. 

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