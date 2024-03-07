مصدر سياسي:ترشيح( التميمي) محافظا لديالى فجر خلافا جديداً بين أعضاء مجلس المحافظة

مصدر سياسي:ترشيح( التميمي) محافظا لديالى فجر خلافا جديداً بين أعضاء مجلس المحافظة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، يوم الخميس، وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي.وذكر المصدر ، أن “إعلان ائتلاف دولة القانون ترشيح رئيس الجامعة التقني الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى فجر خلافاً جديداً داخل حزب الدعوة وبقية الكتل في ديالى واعترضت عدة شخصيات عليه”.وأضاف أن “اعتراض بعض الشخصيات على وضاح التميمي وخاصة المتحالفة مع المحافظ السابق مثنى التميمي لاعتقادها بأنه قريب من حركة عصائب أهل الحق، ورشحوه سابقاً مع شخصيات عدة من قبيلة بني تميم لزعيم منظمة بدر هادي العامري”.كما أشار المصدر إلى أن “مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب”، مضيفاً أن “هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ”.

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