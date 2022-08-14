مصدر سياسي:تريليون و500 مليار دينار ستذهب الى جيب الحلبوسي بأسم المشاريع!

مصدر سياسي:تريليون و500 مليار دينار ستذهب الى جيب الحلبوسي بأسم المشاريع!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي سني، الاحد، عن صدور توجيه لحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بدعم اي مشروع تركي في المناطق المحررة ومنح الشركات التركية مقاولات جديدة باسرع وقت ممكن ضمن قانون الامن الغذائي، مبينا ان تلك التوجيهات تأتي لضمان بقاء الحلبوسي في منصبه.وقال المصدر ، ان “نحو تريليون دينار من الحصة المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الذي واقره البرلمان فتح شهية الأحزاب السنية سيما حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي”.وأضاف، أن “هناك 500 مليار دينار ضمن صندوق اعمار المناطق المحررة و300 مليار ضمن صندوق تعويضات المتضررين من العمليات الحربية ونحو 250 مليار مخصصات للمحافظات السنية لرفع مستوى الفقر، فضلا عن عقود وزارة التجارة مع الشركات التركية لاستيراد المود الغذائية ضمن السلة الغذائية”.واضاف ان “تلك المبالغ مخصصات لاعمار المطارات والطرق والسمشتفيات واقامة بعض المشاريع ستذهب جلها لشركات تركية بحسب توجيهات مباشر من حزب تقدم لرؤساء الدوائر الادارية مثل محافظي الانبار ونينوى، فضلا عن مشاريع في ديالى وصلاح الدين”.واشار المصدر الى ان “تلك الصفقات المشبوهة تزيد من الهيمنة التركية على الارضي العراقية بالتزامن مع قيامها باعمال حربية لتسيطر على محافظات اقليم كردستان باكملها وسط صمت حكومي”.

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