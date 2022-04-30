مصدر سياسي:تشكيل جبهة سياسية انبارية ضد الحلبوسي

مصدر سياسي:تشكيل جبهة سياسية انبارية ضد الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن حراك سياسي لتشكيل جبهة ضد ائتلاف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.وقال المصدر في تصريح  صحفي،ان “اقطاب سياسية بارزة دخلت الساحة السياسية مجددا متمثلة بالشيخ علي حاتم السليمان ورافع العيساوي وزير المالية الاسبق والمنشق عن حزب تقدم ليث الدليمي”.وأضاف، أن “هذه الأقطاب تعمل على جمع عدد من النواب المنشقين من ائتلاف السيادة الرافضين لسياسة محمد الحلبوسي”.وأوضح ان “دخول هذه الشخصيات من شأنه تغيير خارطة التحالفات والتقليل من قدرة الحلبوسي على التحكم بالقرار، خاصة وان فصل النائب ليث الدليمي من حزب تقدم فتح الابواب لمغادرة اعضاء جدد من الحزب”.يشار الى ان مصدر مسؤول في محافظة الانبار اكد في وقت سابق وجود صراعات سياسية غير معلنة في الانبار بين الحلبوسي ومنافسيه الجدد. 

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