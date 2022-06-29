مصدر سياسي:تشكيل لجنة إطارية للإشراف على عمل الحكومة المقبلة

مصدر سياسي:تشكيل لجنة إطارية للإشراف على عمل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي ، عن أسماء أعضاء “لجنة عليا” تتبنى تحديد الآلية التي ستعتمدها الحكومة الجديدة في إدارة شؤون البلاد .وأفاد المصدر؛ ان “الاجتماع الاخير لقوى الإطار التنسيقي أفضى إلى تشكيل لجنة رأي تشرف على عمل الحكومة وتصحح مسار عملها الى جانب تحديد أولويات عملها واتخاذ القرارات اللازمة  لضمان تحقيق أهداف وبرنامج الحكومة القادمة”.وبين ان “اللجنة تضم كلا من زعماء وقادة القوى السياسية الشيعية المنضوية بالإطار (رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، زعيم تحالف القوى عمار الحكيم ورئيس هيئة الحشد الشعبي عطاء فالح الفياض) واردف اللجنة تضم كل القيادات الشيعية في الإطار سواء المشاركة في الحكومة وغير المشاركة في اشارة الى (زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم) بمعنى آخر أن اللجنة المشار إليها ستكون معنية بمتابعة ودراسة القرارات السيادية حتى نضمن وسطية او حيادية العراق وعدم اشراكه في مشاكل اقليمية والتركيز على مصلحة البلاد واتخاذ القرارات المناسبة”.

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