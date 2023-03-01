مصدر سياسي:تصريحات الزعامات الإطارية ونوابهم ضد أمريكا وإسرائيل كذبة كبرى

مصدر سياسي:تصريحات الزعامات الإطارية ونوابهم ضد أمريكا وإسرائيل كذبة كبرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استغرب مصدر سياسي رفيع المستوى ،الأربعاء، من تصريحات تحالف الفتح وعموم مكونات الإطار ضد الحراك الدبلوماسي النشط للسفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي، واضاف المصدر، ان جميع مكونات الإطار بدون استثناء  وزعمائه  قد اتفقوا مع الجانب الأمريكي على بقاء قواتهم في العراق وتفعيل الإتفاق الإستراتيجي بين البلدين، وأكد المصدر، أن زعماء الإطار قد أبلغوا محمد السوداني بدعم كل الجهود التي تصب في تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي بل حتى مع الدول المطبعة مع إسرائيل، وأوضح المصدر، أن لقاءات السفيرة مع المسؤولين بما فيهم الإطاريين هي وفق تنسيق مع وزارة الخارجية العراقية ، وأكد المصدر أن تصريحات تحالف الفتح أو الزعامات الإطارية ونوابه ضد السفيرة كذبة كبرى للضحك على جمهورهم البسيط وأن مصالح أحزابهم وانتفاخ جيوبهم تتطلب أفضل العلاقات مع أمريكا وإسرائيل.

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