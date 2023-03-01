مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة

مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، تعيين احمد الصدر، نجل شقيق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قنصلا في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية لندن.وقال المصدر، انه من حق الأسر الدينية  الشيعية والميليشيات الإيرانية من تعيين ابنائهم في المناصب المهمة ،واضاف ، ان 80% من ابناء واقرباء المسؤولين هم في سلك الخارجية ورئاستي الجمهورية والوزراء والأمن الوطني والمخابرات، ولهم الأفضلية في التعيين ،وتعيين أحمد الصدر  بالمنصب أعلاه لتأهيله ليكون رئيس الحكومة المقبلة لتنفيذ برنامج عمه مقتدى في ” الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد ” وأكد المصدر ، أن علي الصدر أبن شقيق مقتدى الثاني  المكنى ” شعبوثي” سيكون بمنصب وزير في الحكومة القادمة بعد بلوغ  عمره 22 سنة!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *