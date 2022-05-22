مصدر سياسي:تقارب بين حزبي بارزاني وطالباني بوساطة أمريكية

مصدر سياسي:تقارب بين حزبي بارزاني وطالباني بوساطة أمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الاحد، عن نجاح الوساطة الأمريكية بتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين وانهاء التوتر الإعلامي، مبينا ان بارزاني زاتر اليوم السليمانية .واضاف المصدر ، إن “الوساطة الأمريكية نجحت مؤخرا في إنهاء التوتر الإعلامي الذي استمر لأشهر بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.وتابع، أن “رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني سيزوران السليمانية في وقت لاحق، ويلتقيا برئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني”، مشيرا الى انه “يتوقع أن يتم حسم الخلافات وبداية مرحلة جديدة تمهد لاتفاق حول رئاسة الجمهورية وانتخابات برلمان الإقليم ومواضيع أخرى”.

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