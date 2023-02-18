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أغنية: بغداد يا قلعة الأسود بين زمنين، ودور عبد الناصر في إطلاقها
مصدر سياسي:توجيه قطري تركي لتحالف السيادة بتعزيز قوة تماسكه
سياسي كردي لحزب بارزاني الحاكم:كفى سرقة وخرقا للدستور والقانون
السفيرة الأمريكية تدعو العراق إلى استقلاله في مجال الطاقة
مصدر سياسي:(3)نواب من الموصل يعتزمون انسحابهم من حزب الحلبوسي
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سياسي كردي لحزب بارزاني الحاكم:كفى سرقة وخرقا للدستور والقانون
السفيرة الأمريكية تدعو العراق إلى استقلاله في مجال الطاقة
مسرور لماكرون:نبيع لكم “نفط الإقليم” بـ(11) دولار مقابل دعم حكومة أسرتنا
حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
السوداني:العراق أبوابه مفتوحه أمام المصالح الأمريكية
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
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- اذاعة INN