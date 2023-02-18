مصدر سياسي:توجيه قطري تركي لتحالف السيادة بتعزيز قوة تماسكه

مصدر سياسي:توجيه قطري تركي لتحالف السيادة بتعزيز قوة تماسكه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ،اليوم السبت، أنه بتوجيه قطري تركي بالحفاظ على قوة تماسك تحالف السيادة مهما قام كل من الحلبوسي والخنجر من سرقات للمال العام وخرق لسيادة البلد أو عدم السماع لآراء نوابهم ، جاء الأمر القطري التركي بمغادرة أي نائب من حزبي الحلبوسي والخنجر يعتبر خارج تحالف السيادة  كما مبين في بيان التحالف أدناه…

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